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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26

Киев • УНН

 • 31705 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019 nCoV, выросла в пятницу до 849 человек, количество смертей увеличилось до 26. Это следует из опубликованных комитетами по вопросам гигиены и охраны здоровья регионов КНР информационных сообщений передает УНН.

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26

Ранее сообщалось о 830 инфицированных и 25 погибших. К настоящему времени зафиксировано уже два летальных исхода за пределами первоначального региона распространения заболевания — один в провинции Хэбэй и еще один в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян).

По данным на утро пятницы, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

Сейчас врачи не имеют вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае. Вирус уже распространился за пределы Китая, отдельные случаи заболевания зафиксированы в США, Сингапуре, Саудовской Аравии, Вьетнаме и других странах.

Ранее в Китае сообщили, людей какого возраста чаще поражает новый коронавирус.

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