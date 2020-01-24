Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019 nCoV, выросла в пятницу до 849 человек, количество смертей увеличилось до 26. Это следует из опубликованных комитетами по вопросам гигиены и охраны здоровья регионов КНР информационных сообщений передает УНН.
Ранее сообщалось о 830 инфицированных и 25 погибших. К настоящему времени зафиксировано уже два летальных исхода за пределами первоначального региона распространения заболевания — один в провинции Хэбэй и еще один в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян).
По данным на утро пятницы, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.
Сейчас врачи не имеют вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае. Вирус уже распространился за пределы Китая, отдельные случаи заболевания зафиксированы в США, Сингапуре, Саудовской Аравии, Вьетнаме и других странах.
Ранее в Китае сообщили, людей какого возраста чаще поражает новый коронавирус.
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