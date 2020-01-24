Клінічні випробування вакцин проти нового вірусу можуть розпочатися влітку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Клінічні випробування вакцин проти нового вірусу, що вразив Китай і поширився за його межі, можуть бути проведені влітку. Про це заявив у Давосі 23 січня виконавчий директор Коаліції з інновацій для запобігання епідеміям (CEPI) Річард Гатчетт, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“У нас є три партнерства для розробки вакцин проти нового коронавірусу. Наша мета полягає в тому, щоб ці вакцини були дуже швидко розроблені, щоб розпочати клінічні випробування, можливо, вже влітку”, — сказав Гатчетт у виступі на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму.
Наразі лікарі не мають вакцини чи противірусних препаратів проти коронавірусу 2019-nCoV, виявленого в Китаї. Вірус уже поширився за межі Китаю, окремі випадки захворювання зафіксовані в США, Сінгапурі, Саудівській Аравії, В’єтнамі та інших країнах.
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Нагадаємо, зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу за межами китайського міста Ухань.