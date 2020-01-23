Зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу за межами китайського міста Ухань
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Зафіксовано перший випадок смерті від коронавіруса за межами китайського міста Ухань, що стало епіцентром вірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP у Twitter.
“Китай повідомляє про першу смерть поза епіцентром вірусу”, — йдеться в повідомленні.
Варто також зазначити, що влада Китаю закрила виїзд з міста Ухань, звідки почалося поширення нового типу коронавірусу. В Ухані проживають понад 11,8 мільйона осіб. Автобусне, залізничне і авіасполучення з містом перервано.
Нагадаємо, у В’єтнамі виявили два перших випадки зараження вірусом nCoV з Китаю.
Як повідомлялося, в Петербурзі з підозрою на коронавірус госпіталізували третю людину.
Також, у Китаї повідомили, людей якого віку частіше вражає новий коронавірус.