Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами китайского города Ухань
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами китайского города Ухань, что стал эпицентром вируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP в Twitter.
"Китай сообщает о первой смерти вне эпицентра вируса", - говорится в сообщении.
Стоит также отметить, что власти Китая закрыли выезд из города Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса. В Ухане проживают более 11,8 миллиона человек. Автобусное, железнодорожное и авиасообщение с городом прервано.
Напомним, во Вьетнаме обнаружили два первых случая заражения вирусом nCoV из Китая.
Как сообщалось, в Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали третьего человека.
Также, в Китае сообщили, людей какого возраста чаще поражает новый коронавирус.