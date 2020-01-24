Клинические испытания вакцин против нового вируса могут начаться летом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Клинические испытания вакцин против нового вируса, что поразил Китай и распространился за его пределы, могут быть проведены летом. Об этом заявил в Давосе 23 января исполнительный директор Коалиции по инновациям для предотвращения эпидемий (CEPI) Ричард Гатчетт, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“У нас есть три партнерства для разработки вакцин против нового коронавируса. Наша цель состоит в том, чтобы эти вакцины были очень быстро разработаны, чтобы начать клинические испытания, возможно, уже летом”, — сказал Гатчетт в выступлении на ежегодном собрании Всемирного экономического форума.
Сейчас врачи не имеют вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае. Вирус уже распространился за пределы Китая, отдельные случаи заболевания зафиксированы в США, Сингапуре, Саудовской Аравии, Вьетнаме и других странах.
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Напомним, зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами китайского города Ухань.