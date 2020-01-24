Клинические испытания вакцин против нового вируса могут начаться летом

“У нас есть три партнерства для разработки вакцин против нового коронавируса. Наша цель состоит в том, чтобы эти вакцины были очень быстро разработаны, чтобы начать клинические испытания, возможно, уже летом”, — сказал Гатчетт в выступлении на ежегодном собрании Всемирного экономического форума.

Сейчас врачи не имеют вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае. Вирус уже распространился за пределы Китая, отдельные случаи заболевания зафиксированы в США, Сингапуре, Саудовской Аравии, Вьетнаме и других странах.

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Напомним, зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами китайского города Ухань.