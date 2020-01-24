Кількість загиблих від нового типу коронавіруса у Китаї збільшилася до 26
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кількість підтверджених в Китаї випадків зараження пневмонією, що була викликана новим типом коронавіруса 2019 nCoV, зросла в п’ятницю до 849 чоловік, кількість смертей збільшилася до 26. Це випливає з опублікованих комітетами з питань гігієни та охорони здоров’я регіонів КНР інформаційних повідомлень, передає УНН.
Раніше повідомлялося про 830 інфікованих і 25 загиблих. До теперішнього часу зафіксовано вже два летальні випадки за межами первісного регіону поширення захворювання — один в провінції Хебей і ще один в місті Суйхуа (північно-східна провінція Хейлунцзян).
За даними на ранок п’ятниці, стан 177 пацієнтів оцінюється як важкий, 34 людини вилікувані і вже покинули медичні установи. Також зареєстровано 1072 передбачуваних випадки захворювання.
Наразі лікарі не мають вакцини чи противірусних препаратів проти коронавірусу 2019-nCoV, виявленого в Китаї. Вірус уже поширився за межі Китаю, окремі випадки захворювання зафіксовані в США, Сінгапурі, Саудівській Аравії, В’єтнамі та інших країнах.
Раніше у Китаї повідомили, людей якого віку частіше вражає новий коронавірус.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клінічні випробування вакцин проти нового вірусу можуть розпочатися влітку