Кількість загиблих від нового типу коронавіруса у Китаї збільшилася до 25
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кількість підтверджених в Китаї випадків зараження пневмонією, викликаною новим типом коронавіруса 2019 nCoV, зросла в п'ятницю до 830 чоловік, а кількість смертей збільшилася до 25. Це випливає з опублікованих комітетами з питань гігієни та охорони здоров'я регіонів КНР інформаційних повідомлень, передає УНН.
Раніше повідомлялося про 18 загиблих і 644 хворих.
Наразі лікарі не мають вакцини чи противірусних препаратів проти коронавірусу 2019-nCoV, виявленого в Китаї. Вірус уже поширився за межі Китаю, окремі випадки захворювання зафіксовані в США, Сінгапурі, Саудівській Аравії, В’єтнамі та інших країнах.
Раніше у Китаї повідомили, людей якого віку частіше вражає новий коронавірус.
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