Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

Ранее сообщалось о 18 погибших и 644 больных.

Сейчас врачи не имеют вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае. Вирус уже распространился за пределы Китая, отдельные случаи заболевания зафиксированы в США, Сингапуре, Саудовской Аравии, Вьетнаме и других странах.

Ранее в Китае сообщили, людей какого возраста чаще поражает новый коронавирус.

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