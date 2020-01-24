Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019 nCoV, выросла в пятницу до 830 человек, а количество смертей увеличилось до 25. Это следует из опубликованных комитетами по вопросам гигиены и охраны здоровья регионов КНР информационных сообщений, передает УНН.
Ранее сообщалось о 18 погибших и 644 больных.
Сейчас врачи не имеют вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае. Вирус уже распространился за пределы Китая, отдельные случаи заболевания зафиксированы в США, Сингапуре, Саудовской Аравии, Вьетнаме и других странах.
Ранее в Китае сообщили, людей какого возраста чаще поражает новый коронавирус.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клинические испытания вакцин против нового вируса могут начаться летом