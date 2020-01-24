В Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, двое не были подтверждены. Об этом заявила на межведомственном совещании по распространению нового коронавируса министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, передает корреспондент УНН.
“Если мы говорим о том, что на сегодня в Украине — мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, из них двое были не подтверждены, сейчас один еще случай, где проводится эпидемиологическое расследование с привлечением специалистов эпидемиологов. Каждый сегодня случай будет как расследован так и донесен населению”, - сказала Скалецкая.
Напомним, в Украине создали оперативный штаб для контроля распространения коронавируса.
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26.