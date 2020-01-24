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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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В Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус

Киев • УНН

 • 37303 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, двое не были подтверждены. Об этом заявила на межведомственном совещании по распространению нового коронавируса министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, передает корреспондент УНН.

В Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус

“Если мы говорим о том, что на сегодня в Украине — мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, из них двое были не подтверждены, сейчас один еще случай, где проводится эпидемиологическое расследование с привлечением специалистов эпидемиологов. Каждый сегодня случай будет как расследован так и донесен населению”, - сказала Скалецкая.

Напомним, в Украине создали оперативный штаб для контроля распространения коронавируса.

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26.

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