У мешканця Канади виявили симптоми пневмонії нового типу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Один з мешканців Канади, імовірно, інфікований коронавірусом 2019 nCoV. Про це в суботу повідомив журналістам представник Міністерства охорони здоров’я країни Девід Вільямс. Його виступ транслювали по національному телебаченню, передає УНН із посиланням на Global News.
“Ми хочемо повідомити вам про, ймовірно, перший випадок появи коронавіруса (в Канаді)”, — сказав він.
За даними фахівця, мова йде про захворювання 50-річного чоловіка, який повернувся в Торонто 22 січня з китайського міста Ухань. Після повернення з Китаю він відчув себе погано та викликав швидку допомогу. Прибулі до нього медики були одягнені в спецодяг та доставили його в лікарню, де він знаходиться в спеціальному приміщенні.
За словами Вільямса, перший тест на наявність у чоловіка коронавіруса, проведений в лікарні в суботу, дав позитивний результат, але, згідно з канадським стандартам, необхідно отримати підтвердження з національної лабораторії країни, яка також провести необхідні тестування.
Раніше повідомлялось, що кількість смертей від пневмонії нового типу в Китаї збільшилась до 56, а кількість тих, що заразилися — до 1975 осіб. Стан 324 пацієнтів оцінюється як важкий.
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Нагадаємо, ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.
Як передавав УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.
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Нагадаємо, лідер КНР Сі Цзіньпін провів нараду ЦК Компартії Китаю щодо ситуації з вірусом.