Кількість хворих коронавірусом у Китаї зростає: 56 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження в Китаї пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу, збільшилася до 1975, кількість летальних випадків зросла до 56. Як повідомив у неділю Державний комітет у справах охорони здоров’я КНР, стан 324 пацієнтів оцінюється як важкий, передає УНН.
Коронавірус також виявлено в Австралії, В’єтнамі, Малайзії, Непалі, Республіці Корея, Сінгапурі, США, Таїланді, Франції та Японії. Підозри на цей новий тип пневмонії є й в інших країнах, серед яких, зокрема, й Україна.
Раніше повідомлялось, що кількість смертей від пневмонії нового типу в Китаї збільшилась до 54, а кількість тих, що заразилися — до 1743 осіб.
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Нагадаємо, ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.
Як передавав УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.
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Нагадаємо, лідер КНР Сі Цзіньпін провів нараду ЦК Компартії Китаю щодо ситуації з вірусом.