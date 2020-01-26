Количество больных коронавирусом в Китае растет: 56 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Число подтвержденных случаев заражения в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 1975, количество летальных случаев возросло до 56. Как сообщил в воскресенье Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое, передает УНН.
Коронавирус также обнаружен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Подозрения на этот новый тип пневмонии есть и в других странах, среди которых, в частности, и Украина.
Ранее сообщалось, что количество смертей от пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 54, а количество заразившихся — до 1743 человек.
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Напомним, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.
Как сообщал УНН, в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.
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Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин провел совещание ЦК Компартии Китая по ситуации с вирусом.