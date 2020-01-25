Кількість жертв коронавіруса в Китаї збільшилась до 54 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Кількість загиблих від нового типу коронавіруса в Китаї зросла до 54, зафіксовано 323 нових випадки зараження. Про це в неділю повідомило Agence France-Presse з посиланням на владу Китаю, передає УНН.
За їх даними, в провінції Хубей 13 осіб померли від пневмонії, викликаної вірусом.
Таким чином, кількість підтверджених в Китаї випадків зараження пневмонією зросла до 1743 осіб.
За даними влади КНР, найбільше випадків інфікування - 1052 людини - підтверджено в провінції Хубей і її адміністративному центрі Ухані, де спочатку почав поширюватися коронавірус. На цей же регіон припадає найбільша кількість жертв - 52 людини. Наступними регіонами за кількістю тих, що заразилися є провінції Гуандун (72 випадки), Чжецзян (62) і місто центрального підпорядкування Чунцин (57).
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Раніше повідомлялось, що кількість жертв від пневмонії нового типу в Китаї досягла 41 людини, а кількість хворих станом на вечір 25 січня збільшилася до 1372 осіб.
Нагадаємо, ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.
Як передавав УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.
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Нагадаємо, лідер КНР Сі Цзіньпін провів нараду ЦК Компартії Китаю щодо ситуації з вірусом