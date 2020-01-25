Кількість хворих коронавірусом нового типу у Китаї - знову зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Число підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу 2019-nCoV, в Китаї збільшилася до 1372 осіб. Про це в суботу повідомило Центральне телебачення Китаю, пише УНН з посиланням також на видання South China Morning Post.
“За даними на 18:00 суботи за місцевим часом (12:00 за київським часом), кількість хворих на пневмонію нового типу в Китаї виросло до 1372 осіб, число летальних випадків не змінилося і склало 41”, — передає ТБ.
У суботу вранці Державний комітет у справах охорони здоров’я КНР повідомляв про 41 померлого і 1287 хворих на пневмонію, викликану новим типом коронавірусу.
Як передає ТБ, випадки захворювання були зареєстровані по всьому Китаю, за винятком Тибетського автономного району (ТАР, Південно-Західний Китай). Найбільше тих, що заразилися — 729 — в провінції Хубей, де вперше був зареєстрований спалах коронавируса.
Коронавірус також виявлено в Австралії (троє хворих), В’єтнамі (2), Малайзії (3), Непалі (1), Республіці Корея (2), Сінгапурі (3), США (2), Таїланді (4), Франції (2) і Японії (3).
Додамо, Сі Цзіньпін провів нараду ЦК Компартії Китаю щодо ситуації з вірусом.