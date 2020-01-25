Количество больных коронавирусом нового типа в Китае - снова выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 1372 человек. Об этом в субботу сообщило Центральное телевидение Китая, пишет УНН со ссылкой также на издание South China Morning Post.
“По данным на 18:00 субботы по местному времени (12:00 по киевскому времени), количество заболевших пневмонией нового типа в Китае выросло до 1372 человек, число летальных исходов не изменилось и составило 41”, — передает ТВ.
В субботу утром Государственный комитет по делам здравоохранения КНР сообщал о 41 умершем и 1287 заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.
Как передает ТВ, случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю, за исключением Тибетского автономного района (ТАР, Юго-Западный Китай). Больше всего заразившихся — 729 — в провинции Хубэй, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса.
Коронавирус также выявлен в Австралии (двое заболевших), Вьетнаме (2), Малайзии (3), Непале (1), Республике Корея (2), Сингапуре (3), США (2), Таиланде (4), Франции (2) и Японии (3).
Добавим, Си Цзиньпин провел совещание ЦК Компартии Китая о ситуации с вирусом.