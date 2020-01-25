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Епідемія коронавірусу: Сі Цзіньпін провів нараду ЦК Компартії Китаю щодо ситуації з вірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Голова КНР Сі Цзіньпін в суботу провів екстрену нараду Постійного комітету Політбюро ЦК КПК з питань профілактики і боротьби з епідемією пневмонії нового типу, де закликав органи влади на всіх рівнях посилити контроль за поширенням вірусу. Про це повідомило агентство Xinhua та інші державні китайські ЗМІ, передає УНН.

Епідемія коронавірусу: Сі Цзіньпін провів нараду ЦК Компартії Китаю щодо ситуації з вірусом

“Життя має першорядне значення. Коли спалахує епідемія, лунає команда. Запобігати і контролювати захворювання — це наш обов’язок”, — наводить Сіньхуа слова Сі Цзіньпіна. “Органи влади на всіх рівнях повинні взяти профілактику і контроль над новими спалахами коронавірусу як пріоритетний напрям своєї роботи, — підкреслив голова КНР. — Представники влади повинні завжди стояти на передовій, щоб гарантувати соціальну стабільність і забезпечити громадянам щасливий і веселий китайський Новий рік ( настав в ніч на 25 січня)”.

Як передає Xinhua, на нараді було прийнято рішення створити керівну групу ЦК КПК, яка координуватиме роботу з профілактики та боротьби з епідемією пневмонії. Також було прийнято рішення направити в провінцію Хубей, де вперше відбувся спалах пневмонії, і в інші провінції Китаю спеціальні керівні групи для роботи на місцях.

Учасники наради зазначили на важливості прийняття термінових заходів з лікування хворих, збільшення чисельності задіяних в боротьбі з пневмонією медичних працівників, в тому числі військових лікарів. В ході наради було наголошено на важливості своєчасного та прозорого поширення інформації (про захворювання) для ефективного вирішення проблем як всередині Китаю, так і за кордоном.

Ситуація у місті Ухань:

Як стало відомо раніше, Пекін припиняє автобусне сполучення з іншими містами.

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