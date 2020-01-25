Епідемія коронавірусу: Сі Цзіньпін провів нараду ЦК Компартії Китаю щодо ситуації з вірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Голова КНР Сі Цзіньпін в суботу провів екстрену нараду Постійного комітету Політбюро ЦК КПК з питань профілактики і боротьби з епідемією пневмонії нового типу, де закликав органи влади на всіх рівнях посилити контроль за поширенням вірусу. Про це повідомило агентство Xinhua та інші державні китайські ЗМІ, передає УНН.
“Життя має першорядне значення. Коли спалахує епідемія, лунає команда. Запобігати і контролювати захворювання — це наш обов’язок”, — наводить Сіньхуа слова Сі Цзіньпіна. “Органи влади на всіх рівнях повинні взяти профілактику і контроль над новими спалахами коронавірусу як пріоритетний напрям своєї роботи, — підкреслив голова КНР. — Представники влади повинні завжди стояти на передовій, щоб гарантувати соціальну стабільність і забезпечити громадянам щасливий і веселий китайський Новий рік ( настав в ніч на 25 січня)”.
Як передає Xinhua, на нараді було прийнято рішення створити керівну групу ЦК КПК, яка координуватиме роботу з профілактики та боротьби з епідемією пневмонії. Також було прийнято рішення направити в провінцію Хубей, де вперше відбувся спалах пневмонії, і в інші провінції Китаю спеціальні керівні групи для роботи на місцях.
Учасники наради зазначили на важливості прийняття термінових заходів з лікування хворих, збільшення чисельності задіяних в боротьбі з пневмонією медичних працівників, в тому числі військових лікарів. В ході наради було наголошено на важливості своєчасного та прозорого поширення інформації (про захворювання) для ефективного вирішення проблем як всередині Китаю, так і за кордоном.
Ситуація у місті Ухань:
Як стало відомо раніше, Пекін припиняє автобусне сполучення з іншими містами.