Эпидемия коронавируса: Си Цзиньпин провел совещание ЦК Компартии Китая о ситуации с вирусом

“Жизнь имеет первостепенное значение. Когда вспыхивает эпидемия, раздается команда. Предотвращать и контролировать заболевание — это наша обязанность”, — приводит Синьхуа слова Си Цзиньпина. “Органы власти на всех уровнях должны взять профилактику и контроль над новыми вспышками коронавируса в качестве приоритетного направления своей работы, — подчеркнул председатель КНР. — Представители власти должны всегда стоять на передовой, чтобы гарантировать социальную стабильность и обеспечить гражданам счастливый и веселый китайский Новый год (наступил в ночь на 25 января)”.

Как передает Xinhua, на совещании было принято решение создать руководящую группу ЦК КПК, которая будет координировать работу по профилактике и борьбе с эпидемией пневмонии. Также было принято решение направить в провинцию Хубэй, где впервые произошла вспышка пневмонии, и в другие провинции Китая специальные руководящие группы для работы на местах.

Участники совещания указали на важность принятия срочных мер по лечению заболевших, увеличения численности задействованных в борьбе с пневмонией медицинских работников, в том числе военных врачей. В ходе совещания была отмечена важность своевременного и прозрачного распространения информации (о заболевании) для эффективного решения проблем как внутри Китая, так и за рубежом.

Ситуация в городе Ухань:

Как стало известно ранее, Пекин прекращает автобусное сообщение с другими городами.