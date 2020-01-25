Епідемія коронавірусу: Пекін припиняє автобусне сполучення з іншими містами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Влада Пекіна прийняла рішення про тимчасове призупинення руху міжміських автобусів, щоб попередити поширення пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу 2019-nCoV. Як повідомив в суботу департамент транспорту китайської столиці, рішення вступить в силу в неділю, передає УНН з посиланням також на Beijing News.
“Відповідно до вимог щодо запобігання і контролю подальшого поширення епідемії пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019 nCoV, з завтрашнього дня (з 26 січня) всі міжміські пасажирські автобусні перевезення будуть тимчасово припинені. Час відновлення руху поки не відомий”, — йдеться в заяві відомства.
У п’ятницю Пекін оголосив вищий рівень реагування на загрозу громадському здоров’ю, пов’язану з епідемією пневмонії. За останніми даними, в столиці підтверджений 41 випадок зараження коронавірусом.
Як повідомив в суботу Державний комітет у справах охорони здоров’я КНР, кількість летальних випадків від пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу, в Китаї виросло до 41. Кількість тих, що заразилися збільшилася до 1287, стан 237 оцінюється як важкий. У тісному контакті з пацієнтами перебували 15 197 осіб, з них 1230 вже пройшли перевірку, 13 967 знаходяться під медичним наглядом.
Додамо, у Пекіні видужав пацієнт з пневмонією, викликаною новим коронавірусом.