У Пекіні виписали двох пацієнтів, які перенесли новий коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У Пекіні видужав пацієнт з пневмонією, викликаною новим коронавірусом. Про це повідомляється на сайті пекінської муніципальної комісії охорони здоров’я, передає УНН.
За даними відомства, його виписали з лікарні 25 січня після консультації зі столичною експертною групою. Зараз чоловік живе в міському районі Дасін.
Він захворів коронавірусом після того, як 8 січня повернувся з провінції Хубей. У нього були підвищена температура, головний біль, кашель і втома.
У комісії відзначили, що його лікували за допомогою симптоматичної терапії і традиційної китайської медицини. За даними відомства, всього в Пекіні виписали двох пацієнтів, що видужали.
Додамо, у Шанхаї вилікували першу людину, яка захворіла на пневмонію через новий коронавірус 2019-nCoV. Аналізи показали, що в тілі жінки, що заразилася не залишилося слідів інфекції.