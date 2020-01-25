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В Пекине выписали двух пациентов, перенесших новый коронавирус

Киев • УНН

 • 18794 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В Пекине выздоровел пациент с пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте пекинской муниципальной комиссии здравоохранения, передает УНН.

В Пекине выписали двух пациентов, перенесших новый коронавирус

По данным ведомства, его выписали из больницы 25 января после консультации со столичной экспертной группой. Сейчас мужчина живет в городском районе Дасин.

Он заболел коронавирусом после того, как 8 января вернулся из провинции Хубэй. У него были повышенная температура, головная боль, кашель и усталость.

В комиссии отметили, что его лечили с помощью симптоматической терапии и традиционной китайской медицины. По данным ведомства, всего в Пекине выписали двух выздоровевших пациентов.

Добавим, в Шанхае вылечили первого человека, который заболел пневмонией через новый коронавирус 2019-nCoV. Анализы показали, что в теле заразившейся женщины не осталось следов инфекции.

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