В Пекине выписали двух пациентов, перенесших новый коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Пекине выздоровел пациент с пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте пекинской муниципальной комиссии здравоохранения, передает УНН.
По данным ведомства, его выписали из больницы 25 января после консультации со столичной экспертной группой. Сейчас мужчина живет в городском районе Дасин.
Он заболел коронавирусом после того, как 8 января вернулся из провинции Хубэй. У него были повышенная температура, головная боль, кашель и усталость.
В комиссии отметили, что его лечили с помощью симптоматической терапии и традиционной китайской медицины. По данным ведомства, всего в Пекине выписали двух выздоровевших пациентов.
Добавим, в Шанхае вылечили первого человека, который заболел пневмонией через новый коронавирус 2019-nCoV. Анализы показали, что в теле заразившейся женщины не осталось следов инфекции.