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Епідемія коронавірусу: у Шанхаї заявили про одужання першої паціентки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. У Шанхаї вилікували першу людину, яка захворіла на пневмонію через новий коронавірус 2019-nCoV. Аналізи показали, що в тілі жінки, що заразилася не залишилося слідів інфекції. Про це повідомила комісія з охорони здоров’я Шанхая, передає УНН.

Епідемія коронавірусу: у Шанхаї заявили про одужання першої паціентки

У звіті відомства йдеться, що температура тіла пацієнтки трималася в нормі протягом шести днів поспіль. Крім того, у неї пройшло запалення, а аналізи на коронавірус дали негативні результати.

У заяві шанхайських лікарів йдеться, що 56-річна пацієнтка довгий час жила в Ухані, який вважають епіцентром спалаху вірусу. Вона приїхала в Шанхай 12 січня, через два дні після появи перших симптомів, а 15 січня її поклали в лікарню.

Спалах нового коронавірусу почався в Китаї в грудні 2019 року, але відомо про нього стало тільки через місяць. Станом на 24 січня від викликаних вірусом хвороб загинули 26 людей, в цілому заразилося 900 осіб. Щоб стримати поширення 2019-nCoV, в Китаї ввели карантин в 13 містах.

23 січня Всесвітня організація охорони здоров’я відмовилася оголошувати надзвичайну ситуацію через новий коронавірус. Експерти відзначили, що поки спалах не набув глобального характеру і локалізований в Китаї.

Додамо, що Китай за шість днів побудує лікарню для лікування заражених.

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