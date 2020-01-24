Епідемія коронавірусу: Китай за шість днів побудує лікарню для лікування заражених
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Китай за шість днів побудує спеціалізовану лікарню для лікування страждаючих від пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу. Про це в п’ятницю повідомила газета South China Morning Post, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.
“Ми повинні будемо надати об’єкт для приймання через шість днів”, — наводить газета слова відповідального за будівництво підрядника.
Як повідомляє видання, медичний заклад на 1 тис ліжок буде зведено в західному районі міста Ухань (центральна провінція Хубей). Його площа складе близько 25 тисяч кв. м, що можна порівняти з розмірами лікарні, побудованої в 2003 році в передмісті Пекіна для лікування атипової пневмонії.
Влада Китаю 31 грудня 2019 року інформувала Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) про спалах пневмонії невідомого типу в Ухані — великому торгово-промисловому центрі з населенням понад 11 млн осіб. Збудник хвороби (коронавірус 2019-nCoV) був встановлений 7 січня. Він також вже виявлено у В’єтнамі, Республіці Корея, США, Сінгапурі, Таїланді та Японії. За останніми даними, в Китаї пневмонією нового типу захворіли 877 осіб, зареєстровано 26 летальних випадків.
Додамо, у Китаї до ліквідації спалаху коронавірусу залучили військових лікарів та випустили спецпосібник.