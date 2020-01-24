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У Китаї до ліквідації спалаху коронавірусу залучили військових лікарів та випустили спецпосібник

Київ • УНН

 • 16987 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Військові лікарі в китайському місті Ухань допомагатимуть цивільним медичним працівникам в стримуванні спалаху пневмонії нового типу. Про це в п’ятницю повідомила газета South China Morning Post з посиланням на державне телебачення Китаю, пише УНН з посиланням також на спеціальний посібник для військових китайської армії.

У Китаї до ліквідації спалаху коронавірусу залучили військових лікарів та випустили спецпосібник

За його даними, відповідне розпорядження було видано центральним військовим командуванням країни. 40 співробітників міського військового госпіталю вже почали роботу в реанімаційному відділенні місцевої пульмонологічної лікарні.

Про спалах пневмонії в Ухані — великому торгово-промисловому центрі з населенням понад 11 млн осіб — влада КНР інформували Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) 31 грудень 2019 року. Збудник хвороби — коронавірус 2019-nCoV — був встановлений 7 січня. Він також вже виявлений у В’єтнамі, Республіці Корея, США, Сінгапурі та Японії. За останніми даними, число хворих у Китаї склало 849 чоловік, зареєстровано 26 летальних випадків.

Додамо, що Міністерство культури і туризму КНР заборонило туристичним агентствам продавати тури для подорожей по країні і за кордоном.

Сьогодні також стало відомо, що влада Туреччини відправила жінку, яка прибула авіарейсом з Китаю, назад після того, як у неї виявили симптоми пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу.

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