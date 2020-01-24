Епідемія коронавірусу: влада Китаю заборонила продаж путівок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністерство культури і туризму КНР заборонило туристичним агентствам продавати тури для подорожей по країні і за кордоном. Про це в п’ятницю повідомило агентство Bloomberg з посиланням на розпорядження відомства, передає УНН.
Дані заходи прийняті для контролю над поширенням в Китаї нового коронавірусу. На підставі розпорядження уряду КНР адміністрації багатьох культурних об’єктів в Китаї заявили про їх тимчасове закриття. Серед них — Велика Китайська стіна, пекінське Заборонене місто (Музей Гугун) і шанхайський Діснейленд.
Влада Китаю 31 грудня 2019 року інформувала Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) про спалах пневмонії невідомого типу в Ухані — великому торгово-промисловому центрі з населенням понад 11 млн осіб. Збудник хвороби (коронавірус 2019-nCoV) був встановлений 7 січня. Він також вже виявлений у В’єтнамі, Республіці Корея, США, Сінгапурі та Японії. Незважаючи на це, 23 січня ВООЗ утрималася від оголошення режиму міжнародної надзвичайної ситуації у зв’язку зі спалахом пневмонії нового типу в Китаї.
Додамо також, що Туреччина відправила пасажирку літака в Китай після виявлення симптомів.