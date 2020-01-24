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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Эпидемия коронавируса: власти Китая запретили продажу путевок

Киев • УНН

 • 14910 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Министерство культуры и туризма КНР запретило туристическим агентствам продавать туры для путешествий по стране и за рубежом. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на распоряжение ведомства, передает УНН.

Эпидемия коронавируса: власти Китая запретили продажу путевок

Данные меры приняты для контроля над распространением в Китае нового коронавируса. На основании распоряжения правительства КНР администрации многих культурных объектов в Китае заявили об их временном закрытии. Среди них — Великая Китайская стена, пекинский Запретный город (Музей Гугун) и шанхайский Диснейленд.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. Он также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. Несмотря на это, 23 января ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии нового типа в Китае.

Добавим также, что Турция отправила пассажирку самолета в Китай после обнаружения симптомов.

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