В Китае к ликвидации вспышки коронавируса привлекли военных врачей и выпустили спецпособие
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Военные врачи в китайском городе Ухань будут помогать гражданским медицинским работникам в сдерживании вспышки пневмонии нового типа. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на государственное телевидение Китая, пишет УНН со ссылкой также на специальное пособие для военных китайской армии.
По его данным, соответствующее распоряжение было издано центральным военным командованием страны. 40 сотрудников городского военного госпиталя уже начали работу в реанимационном отделении местной пульмонологической больницы.
О вспышке пневмонии в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек — власти КНР информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV — был установлен 7 января. Он также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. По последним данным, число заболевших в Китае составило 849 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов.
Добавим, что Министерство культуры и туризма КНР запретило туристическим агентствам продавать туры для путешествий по стране и за рубежом.
Сегодня также стало известно, что власти Турции отправила женщину, которая прибыла авиарейсом из Китая, назад после того, как у нее обнаружили симптомы пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.