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В Китае к ликвидации вспышки коронавируса привлекли военных врачей и выпустили спецпособие

Киев • УНН

 • 16987 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Военные врачи в китайском городе Ухань будут помогать гражданским медицинским работникам в сдерживании вспышки пневмонии нового типа. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на государственное телевидение Китая, пишет УНН со ссылкой также на специальное пособие для военных китайской армии.

В Китае к ликвидации вспышки коронавируса привлекли военных врачей и выпустили спецпособие

По его данным, соответствующее распоряжение было издано центральным военным командованием страны. 40 сотрудников городского военного госпиталя уже начали работу в реанимационном отделении местной пульмонологической больницы.

О вспышке пневмонии в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек — власти КНР информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV — был установлен 7 января. Он также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. По последним данным, число заболевших в Китае составило 849 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов.

Добавим, что Министерство культуры и туризма КНР запретило туристическим агентствам продавать туры для путешествий по стране и за рубежом.

Сегодня также стало известно, что власти Турции отправила женщину, которая прибыла авиарейсом из Китая, назад после того, как у нее обнаружили симптомы пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

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