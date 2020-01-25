Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 54 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Число погибших от нового типа коронавируса в Китае возросло до 54, зафиксировано 323 новых случая заражения. Об этом в воскресенье сообщил Agence France-Presse со ссылкой на власти Китая, передает УНН.
По их данным, в провинции Хубэй 13 человек умерли от пневмонии, вызванной вирусом.
Таким образом, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией выросло до 1743 человек.
По данным властей КНР, больше всего случаев инфицирования — 1052 человека — подтверждено в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, где первоначально начал распространяться коронавирус. На этот же регион приходится наибольшее количество жертв — 52 человека. Следующими регионами по числу заразившихся являются провинции Гуандун (72 случая), Чжэцзян (62) и город центрального подчинения Чунцин (57).
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Ранее сообщалось, что число жертв пневмонии нового типа в Китае достигло 41 человека, а количество больных по состоянию на вечер 25 января увеличилась до 1372 человек.
Напомним, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.
Как сообщал УНН, в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.
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Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин провел совещание ЦК Компартии Китая по ситуации с вирусом