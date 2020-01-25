Кількість жертв пневмонії нового типу в Китаї досягла 41
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Щонайменше 41 людина в Китаї померла в результаті пневмонії, викликаної новим коронавірусом 2019 nCoV. Про це повідомило в суботу Agence France-Presse (AFP), передає УНН.
Раніше повідомлялось, що від вірусу загинуло 26 осіб.
За даними агенції, ще 15 осіб померли в провінції Хубей.
Агентство Reuters у свою чергу пише, що загальна кількість хворих зросла до 1287 осіб.
Нагадаємо, ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.
Як передавав УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.
Додамо, що Китай за шість днів побудує спеціалізовану лікарню для лікування страждаючих від пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу.
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