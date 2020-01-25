Число жертв пневмонии нового типа в Китае достигло 41
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. По меньшей мере 41 человек в Китае умер в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019 nCoV. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP), передает УНН.
Ранее сообщалось, что от вируса погибло 26 человек.
По данным агентства, еще 15 человек умерли в провинции Хубэй.
Агентство Reuters в свою очередь пишет, что общее количество заболевших возросло до 1287 человек.
Напомним, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.
Как сообщал УНН, в Украине трех человек проверили по подозрению на коронавирус.
Добавим, что Китай за шесть дней построит специализированную больницу для лечения страдающих от пневмонии, вызванной коронавируса нового типа.
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