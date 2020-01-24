Коронавірус відновив популярність гри Plague Inc, в якій необхідно знищити людство завдяки вірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сплеск коронавірусу в Китаї вплинув на популярність гри Plague Inc., у якій гравець має розповсюджувати смертоносні хвороби. Про це свідчать дані сервісу SensorTower, передає УНН.
Так, із 21 січня додаток Plague Inc. перебуває в топі завантажень App Store у Китаї.
У зв’язку з цим, користувачі соцмереж зауважили, що між мобільною грою та новим коронавірусом у Китаї є схожість.
“Схоже, що хтось нині грає в Plague Inc. у реальному житті”, — написав у Twitter користувач під ніком Robert Bye.
Варто зазначити, що гра в топі і серед українських користувачів.
Додамо, що гра в жанрі симулятор була випущена в 2012 році. Відтоді її завантажили понад 120 мільйонів разів, проте зараз гра знов дуже популярна.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні не зможуть підтвердити коронавірус.