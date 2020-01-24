В Україні не зможуть підтвердити коронавірус

“Відповідно до попередньо розробленого лабораторного алгоритму, у будь якої підозрілої особи беруться в першу чергу лабораторні аналізи на наявність стандартних гострих респіраторних вірусних інфекцій. Якщо такі результати будуть від’ємні, лише в такому випадку така проба буде надсилатись до ЦГЗ”, — сказав Кузін.

З його слів, у ЦГЗ є обширний набір діагностик для того, щоб виключити інші субтипи вірусу грипу.

“Якщо по усім можливим типам грипу буде від’ємний результат, така проба буде надсилатись до референс-лабораторії, рекомендованої ВООЗ в Берлін чи Роттердам. Там буде фінальне підтвердження такого випадку з точки зору лабораторії... На це може бути визначено від 2 до 3 тижнів”, — додав очільник ЦГЗ.

Додамо, що в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.