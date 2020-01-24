В Україні не зможуть підтвердити коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Якщо в Україні буде виявлено паціента з підозрою на коронавірус, його лабораторні аналізи буде направлено в Берлін чи Роттердам. Про це під час брифінгу у п’ятницю заявив генерального директора ЦГЗ МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
“Відповідно до попередньо розробленого лабораторного алгоритму, у будь якої підозрілої особи беруться в першу чергу лабораторні аналізи на наявність стандартних гострих респіраторних вірусних інфекцій. Якщо такі результати будуть від’ємні, лише в такому випадку така проба буде надсилатись до ЦГЗ”, — сказав Кузін.
З його слів, у ЦГЗ є обширний набір діагностик для того, щоб виключити інші субтипи вірусу грипу.
“Якщо по усім можливим типам грипу буде від’ємний результат, така проба буде надсилатись до референс-лабораторії, рекомендованої ВООЗ в Берлін чи Роттердам. Там буде фінальне підтвердження такого випадку з точки зору лабораторії... На це може бути визначено від 2 до 3 тижнів”, — додав очільник ЦГЗ.
Додамо, що в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.