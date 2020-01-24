В Украине не смогут подтвердить коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Если в Украине будет обнаружено пациента с подозрением на коронавирус, его лабораторные анализы будут направлены в Берлин или Роттердам. Об этом во время брифинга в пятницу заявил генеральный директор ЦОЗ Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
“Согласно предварительно разработанного лабораторного метода, у любой подозрительной личности берутся в первую очередь лабораторные анализы на наличие стандартных острых респираторных вирусных инфекций. Если такие результаты будут отрицательные, только в таком случае такая проба будет направляться в ЦОЗ”, — сказал Кузин.
По его словам, в ЦОЗ является обширный набор диагностик для того, чтобы исключить другие субтипы вируса гриппа.
“Если по всем возможным типам гриппа будет отрицательный результат, такая проба будет направляться в референс-лаборатории, рекомендованной ВОЗ в Берлин или Роттердам. Там будет финальное подтверждение такого случая с точки зрения лаборатории... На это может быть определено от 2 до 3 недель”, — добавил глава ЦОЗ.
Добавим, что в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.