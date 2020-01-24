Коронавирус восстановил популярность игры Plague Inc, где надо уничтожить человечество при помощи вируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Всплеск коронавируса в Китае повлиял на популярность игры Plague Inc., в которой игрок должен распространять смертоносные болезни. Об этом свидетельствуют данные сервиса SensorTower, передает УНН.
Так, с 21 января приложение Plague Inc. находится в топе скачиваний App Store в Китае.
В связи с этим, пользователи соцсетей заметили, что между мобильной игрой и новым коронавирусом в Китае сходство.
“Похоже, что кто-то сейчас играет в Plague Inc. в реальной жизни”, — написал в Twitter пользователь под ником Robert Bye.
Стоит отметить, что игра в топе и среди украинских пользователей.
Добавим, что игра в жанре симулятор была выпущена в 2012 году. С тех пор ее загрузили более 120 млн раз, однако сейчас игра снова очень популярна.
Как ранее сообщал УНН, в Украине не смогут подтвердить коронавирус.