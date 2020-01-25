Пасажирам з Китаю почнуть міряти температуру в аеропрту "Бориспіль"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Починаючи з 26 січня (найближчий плановий авіарейс з Китаю) в аеропорту Бориспіль розпочнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з КНР. Про це повідомили у пресцентрі МОЗ у Facebook, передає УНН.
“Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрами”, — зазначили медики.
У Міністерстві додали, що сьогодні World Health Organization (WHO) оновила рекомендації щодо скринінгу на пунктах в’їзду в країни, в яких ще не було зафіксовано передачі нового коронавірусу.
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“Попередній досвід ВООЗ показував, що запровадження скринінгу температури тіла для виявлення потенційних підозрілих випадків коронавірусу вимагав значних інвестицій та не був достатньо ефективним. Однак, під час спалаху коронавірусу 2019-nCoV більшість випадків хвороби в аеропортах було виявлено саме завдяки температурному скринінгу. Такий метод значно знижує ризик занесення збудника хвороби в країну.
Також для мінімізації ризику інфікування коронавірусом ВООЗ рекомендує звичайні методи профілактики ГРВІ” — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Пекін припинив автобусне сполучення з іншими містами на тлі епідемії коронавірусу.