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Пассажирам из Китая начнут мерить температуру в аэропрту "Борисполь"

Киев • УНН

 • 12314 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Начиная с 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из КНР. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава в Facebook, передает УНН.

Пассажирам из Китая начнут мерить температуру в аэропрту "Борисполь"

“Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами”, — отметили медики.

В Министерстве добавили, что сегодня World Health Organization (WHO) обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

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“Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовал значительных инвестиций и не был достаточно эффективен. Однако, во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну.

Также для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ” — говорится в сообщении.

Напомним, Пекин прекратил автобусное сообщение с другими городами на фоне эпидемии коронавируса.

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