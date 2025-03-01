Турция едет на саммит по Украине в Лондон: кто будет представлять страну

В воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан будет представлять президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на важной встрече по ситуации в Украине в Лондоне. Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что Фидан обменяется мнениями по ключевым аспектам российско-украинской войны, включая последнюю инициативу по переговорам, предложенную президентом США Дональдом Трампом.

Он также очертит потенциальный вклад Турции в этот процесс и подтвердит ее приверженность справедливому и прочному миру, а также поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, пишет издание.

Фидан также акцентирует на готовности Турции продолжать посредническую роль, которую она уже сыграла во время переговоров между Россией и Украиной в марте 2022 года.

Кроме того, как сообщает СМИ, ожидается, что он подчеркнет, что обеспечение долгосрочной безопасности, экономической стабильности и процветания в регионе должно стать общей целью будущих переговоров.

Дополнение

В то же время посольство Украины в Турции, после перепалки в Белом доме, опубликовало фото Президента Украины Владимира Зеленского под "зонтиком Эрдогана" во время визита в Анкару.

Это происходит на фоне сообщений, что Турция готова помочь с контингентом в Украине и переговоров премьер-министра Британии Кира Стармера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне.

Ранее Bloomberg сообщало, что Турция, которая имеет вторую по величине армию в НАТО после США, открыта относительно предоставления войск для миротворческих сил в Украине. Это стало известно в начале февраля во время отдельных встреч в Анкаре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел россии сергеем лавровым.