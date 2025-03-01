Туреччина їде на саміт по Україні у Лондон: хто представлятиме країну

У неділю міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан представлятиме президента країни Реджепа Таїпа Ердогана на важливій зустрічі щодо ситуації в Україні в Лондоні. Про це повідомляє агентство Anadolu, пише УНН.

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Очікується, що Фідан обміняється думками щодо ключових аспектів російсько-української війни, включно з останньою ініціативою щодо переговорів, запропонованою президентом США Дональдом Трампом.

Він також окреслить потенційний внесок Туреччини в цей процес і підтвердить її прихильність до справедливого і міцного миру, а також підтримку територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, пише видання.

Фідан також акцентує на готовності Туреччини продовжувати посередницьку роль, яку вона вже відіграла під час переговорів між росією та Україною в березні 2022 року.

Окрім того, як повідомляє ЗМІ, очікується, що він підкреслить, що забезпечення довгострокової безпеки, економічної стабільності та процвітання в регіоні має стати спільною метою майбутніх переговорів.

Доповнення

Водночас посольство України у Туреччині, після перепалки у Білому домі, опублікувало фото Президента України Володимира Зеленського під "парасолькою Ердогана" під час візиту до Анкари.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Туреччина готова допомогти з контингентом в Україні і переговорів прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні.

Раніше Bloomberg повідомляло, що Туреччина, яка має другу за величиною армію в НАТО після США, відкрита щодо надання військ для миротворчих сил в Україні. Це стало відомо на початку лютого під час окремих зустрічей в Анкарі президента Туреччини Реджепа Таїп Ердогана з Президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ росії сергієм лавровим.