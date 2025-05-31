Турция работает над встречей России и Украины в Стамбуле - Эрдоган

Турция продолжает подготовку к встрече Украины и России в Стамбуле. Переговоры должны состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление администрации президента Турции от 31 мая 2025 года.

Детали

Отмечается, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Болгарии Руменом Радевым.

В ходе разговора были обсуждены вопросы двусторонних отношений между Турцией и Болгарией, а также региональные и глобальные проблемы.

Президент Эрдоган отметил, что отношения между Турцией и Болгарией развиваются благодаря важным шагам, предпринятым во всех сферах, и что продолжается работа над углублением сотрудничества в области оборонной промышленности и энергетики.

В то же время, как сообщает администрация президента, Эрдоган отметил, что продолжаются усилия по прекращению войны между Украиной и Россией.

Наш Президент заявил, что усилия по прекращению войны между Украиной и Россией продолжаются - говорится в сообщении.

"Турция работает над тем, чтобы собрать стороны в Стамбуле с целью обеспечения мира в регионе", - сообщил Эрдоган.

Напомним

В понедельник, 02 июня 2025 года в Стамбуле состоится следующий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украина ждет от РФ "меморандум" с видением прекращения огня для обсуждения.

США не планируют направлять делегацию на переговоры Украины и РФ в Стамбуле. Трамп ожидает прогресса, но хочет видеть результаты встречи без участия американской стороны.

В Стамбул на новые переговоры от России поедет та же самая делегация. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Украина уже передала России свое видение мирного урегулирования, но ждет их проект. В Киеве считают, что российское руководство делает все, чтобы встречи были пустыми.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и партнеры не имеют информации о целях России на встрече в Стамбуле. Он подчеркнул необходимость серьезного подхода РФ к переговорам.

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент