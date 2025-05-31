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П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа
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Туреччина працює над зустріччю Росії та України в Стамбулі - Ердоган

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом Болгарії Руменом Радевим заявив, що зусилля щодо припинення війни між Україною та Росією тривають.

Туреччина працює над зустріччю Росії та України в Стамбулі - Ердоган

Туреччина продовжує підготовку до зустрічі України та Росії в Стамбулі. Переговори мають відбутись вже наступного тижня. Про це інформує УНН з посиланням на заяву адміністрації президента Туреччини від 31 травня 2025 року.

Деталі

Зазначається, що Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Болгарії Руменом Радевим.

Під час розмови були обговорені питання двосторонніх відносин між Туреччиною та Болгарією, а також регіональні та глобальні проблеми.

Президент Ердоган зауважив, що відносини між Туреччиною та Болгарією розвиваються завдяки важливим крокам, зробленим у всіх сферах, і що триває робота над поглибленням співпраці в галузі оборонної промисловості та енергетики.

Водночас, як повідомляє адміністрація президента, Ердоган зазначив, що тривають зусилля з припинення війни між Україною та Росією.

Наш Президент заявив, що зусилля щодо припинення війни між Україною та Росією тривають 

- йдеться у дописі.

"Туреччина працює над тим, щоб зібрати сторони в Стамбулі з метою забезпечення миру в регіоні", - повідомив Ердоган.

Нагадаємо

У понеділок, 02 червня 2025 року у Стамбулі відбудеться наступний раунд переговорів між Україною та росією. Україна чекає від рф "меморандум" з баченням припинення вогню для обговорення.

США не планують надсилати делегацію на переговори України та рф у Стамбулі. Трамп очікує прогресу, але хоче бачити результати зустрічі без участі американської сторони.

До Стамбула на нові переговори від росії поїде та ж сама делегація. Про це повідомила речниця мзс рф марія захарова.

Україна вже передала росії своє бачення мирного врегулювання, але чекає на їхній проєкт. У Києві вважають, що російське керівництво робить все, щоб зустрічі були порожніми.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та партнери не мають інформації про цілі росії на зустрічі в Стамбулі. Він наголосив на необхідності серйозного підходу рф до переговорів.

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент30.05.25, 09:41 • 65381 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Стамбул
Болгарія
Реджеп Таїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent Oil
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