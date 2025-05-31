Туреччина працює над зустріччю Росії та України в Стамбулі - Ердоган
Київ • УНН
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом Болгарії Руменом Радевим заявив, що зусилля щодо припинення війни між Україною та Росією тривають.
Туреччина продовжує підготовку до зустрічі України та Росії в Стамбулі. Переговори мають відбутись вже наступного тижня. Про це інформує УНН з посиланням на заяву адміністрації президента Туреччини від 31 травня 2025 року.
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Зазначається, що Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Болгарії Руменом Радевим.
Під час розмови були обговорені питання двосторонніх відносин між Туреччиною та Болгарією, а також регіональні та глобальні проблеми.
Президент Ердоган зауважив, що відносини між Туреччиною та Болгарією розвиваються завдяки важливим крокам, зробленим у всіх сферах, і що триває робота над поглибленням співпраці в галузі оборонної промисловості та енергетики.
Водночас, як повідомляє адміністрація президента, Ердоган зазначив, що тривають зусилля з припинення війни між Україною та Росією.
Наш Президент заявив, що зусилля щодо припинення війни між Україною та Росією тривають
"Туреччина працює над тим, щоб зібрати сторони в Стамбулі з метою забезпечення миру в регіоні", - повідомив Ердоган.
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