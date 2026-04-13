ЦПД: россия продвигает фейк о Клайпедской народной республике в Литве

Киев • УНН

 • 1830 просмотра

кремль распространяет ИИ-видео о сепаратизме в стратегическом порту Клайпеда. Цель кампании заключается в дестабилизации Литвы и подрыве доверия к НАТО.

россия развернула дезинформационную кампанию о якобы "сепаратизме" в Литве, продвигая фейковые нарративы о "Клайпедской народной республике". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Департаментом госбезопасности Литвы, в соцсетях, в частности в TikTok, распространяются ИИ-видео о том, что Клайпеда якобы "принадлежит россии". 

На самом деле в Клайпедском регионе нет сепаратистских движений. Регион стал мишенью информационных атак кремля, поскольку он является стратегически важным для Литвы. Здесь расположены ключевой морской порт и СПГ-терминал, что позволило стране полностью отказаться от российского газа

- говорится в сообщении.

Указывается, что имитация наличия сепаратистских настроений является классическим элементом гибридной войны россии.

Похожие информационные операции фиксировались также в других государствах Балтии. Цель - спровоцировать напряжение в обществе и подорвать доверие к государственным институтам и НАТО

- подчеркивают в ЦПД.

Там добавляют, что подобные сценарии москва отрабатывала в 2014 году, когда продвигались так называемые народные республики в Украине: сначала это подавалось как "внутренний протест", а впоследствии стало прикрытием для военной агрессии.

"Поэтому такие информационные операции необходимо воспринимать максимально серьезно. Литва уже реагирует на эти вызовы на уровне структур безопасности. В то же время подобные кампании требуют системного противодействия - от координации между государственными органами до повышения медиаграмотности общества", - резюмируют в ЦПД.

В ноябре 2025 года Литва подверглась 325 враждебным информационным воздействиям, что почти вдвое больше нормы, с 47% атак, касающихся военной тематики. Одновременно фиксируются физические гибридные угрозы, включая запуск метеозондов из Беларуси, нарушающих воздушное пространство Литвы.

