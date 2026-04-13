ЦПД: россия продвигает фейк о Клайпедской народной республике в Литве
Киев • УНН
кремль распространяет ИИ-видео о сепаратизме в стратегическом порту Клайпеда. Цель кампании заключается в дестабилизации Литвы и подрыве доверия к НАТО.
россия развернула дезинформационную кампанию о якобы "сепаратизме" в Литве, продвигая фейковые нарративы о "Клайпедской народной республике". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Департаментом госбезопасности Литвы, в соцсетях, в частности в TikTok, распространяются ИИ-видео о том, что Клайпеда якобы "принадлежит россии".
На самом деле в Клайпедском регионе нет сепаратистских движений. Регион стал мишенью информационных атак кремля, поскольку он является стратегически важным для Литвы. Здесь расположены ключевой морской порт и СПГ-терминал, что позволило стране полностью отказаться от российского газа
Указывается, что имитация наличия сепаратистских настроений является классическим элементом гибридной войны россии.
Похожие информационные операции фиксировались также в других государствах Балтии. Цель - спровоцировать напряжение в обществе и подорвать доверие к государственным институтам и НАТО
Там добавляют, что подобные сценарии москва отрабатывала в 2014 году, когда продвигались так называемые народные республики в Украине: сначала это подавалось как "внутренний протест", а впоследствии стало прикрытием для военной агрессии.
"Поэтому такие информационные операции необходимо воспринимать максимально серьезно. Литва уже реагирует на эти вызовы на уровне структур безопасности. В то же время подобные кампании требуют системного противодействия - от координации между государственными органами до повышения медиаграмотности общества", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
В ноябре 2025 года Литва подверглась 325 враждебным информационным воздействиям, что почти вдвое больше нормы, с 47% атак, касающихся военной тематики. Одновременно фиксируются физические гибридные угрозы, включая запуск метеозондов из Беларуси, нарушающих воздушное пространство Литвы.
