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Цены на билеты на поезда в Польшу и Венгрию вырастут с февраля: что стоит знать

Киев  •  УНН

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Укрзализныця уменьшает скидки на билеты в Польшу и Венгрию из-за роста расходов. Подорожание составит от 9% до 37% в зависимости от направления и класса вагона.

С 1 февраля уменьшают скидки на билеты на поезда в Польшу и Венгрию, что приведет к подорожанию билетов. На направления в Австрию и Молдову скидки останутся без изменений. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

Детали

"Ранее для популяризации собственных международных сообщений Укрзализныця согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних стран. Сейчас компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок", - говорится в сообщении.

Из-за роста расходов на материалы и энергоресурсы убытки от пассажирских перевозок в 2024 году достигли 18 млрд грн, поэтому компания пересматривает условия тарифов.

Больше всего подорожают билеты в Польшу:

  • Киев - Варшава - на 37%;
    • в вагонах 1 класса Интерсити+ и СВ - на 20-27%;
      • в вагонах купе - на 9-27%.

        Также возрастет стоимость на маршруте Киев - Будапешт:

        • в вагонах СВ - на 17%;
          • в вагонах купе - на 21%.

            До 31 января включительно билеты на февральские рейсы можно приобрести по текущим ценам.

            Напомним

            С 6 февраля заработают новые ночные сообщения Закарпатья и Прикарпатья со Львовом и столицей. 

            Юлия Гаврилюк

            Юлия Гаврилюк

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