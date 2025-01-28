Цены на билеты на поезда в Польшу и Венгрию вырастут с февраля: что стоит знать
Киев • УНН
Укрзализныця уменьшает скидки на билеты в Польшу и Венгрию из-за роста расходов. Подорожание составит от 9% до 37% в зависимости от направления и класса вагона.
С 1 февраля уменьшают скидки на билеты на поезда в Польшу и Венгрию, что приведет к подорожанию билетов. На направления в Австрию и Молдову скидки останутся без изменений. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.
Детали
"Ранее для популяризации собственных международных сообщений Укрзализныця согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних стран. Сейчас компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок", - говорится в сообщении.
Из-за роста расходов на материалы и энергоресурсы убытки от пассажирских перевозок в 2024 году достигли 18 млрд грн, поэтому компания пересматривает условия тарифов.
Больше всего подорожают билеты в Польшу:
- Киев - Варшава - на 37%;
- в вагонах 1 класса Интерсити+ и СВ - на 20-27%;
- в вагонах купе - на 9-27%.
Также возрастет стоимость на маршруте Киев - Будапешт:
- в вагонах СВ - на 17%;
- в вагонах купе - на 21%.
До 31 января включительно билеты на февральские рейсы можно приобрести по текущим ценам.
Напомним
С 6 февраля заработают новые ночные сообщения Закарпатья и Прикарпатья со Львовом и столицей.