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Ціни на квитки на поїзди до Польщі та Угорщини зростуть з лютого: що варто знати

Київ • УНН

 • 25086 перегляди

Укрзалізниця зменшує знижки на квитки до Польщі та Угорщини через зростання витрат. Подорожчання становитиме від 9% до 37% залежно від напрямку та класу вагона.

З 1 лютого зменшують знижки на квитки на поїзди до Польщі та Угорщини, що призведе до подорожчання квитків. На напрямки до Австрії та Молдови знижки залишаться без змін. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.

Деталі

"Раніше для популяризації власних міжнародних сполучень Укрзалізниця погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн. Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок", - ідеться у повідомленні.

Через зростання витрат на матеріали й енергоресурси збитки від пасажирських перевезень у 2024 році досягли 18 млрд грн, тому компанія переглядає умови тарифів.

Найбільше подорожчають квитки до Польщі:

  • Київ – Варшава – на 37%;
    • у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ – на 20-27%;
      • у вагонах купе – на 9-27%.

        Також зросте вартість на маршруті Київ – Будапешт:

        • у вагонах СВ – на 17%;
          • у вагонах купе – на 21%.

            До 31 січня включно квитки на лютневі рейси можна придбати за поточними цінами.

            Нагадаємо

            З 6 лютого запрацюють нові нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та столицею. 

            Юлія Гаврилюк

            Юлія Гаврилюк

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