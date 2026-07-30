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Требовал 500 литров дизтоплива за снятие с розыска - в Одесской области задержали работника ТЦК

Киев • УНН

 • 7303 просмотра

Правоохранители задержали начальника отдела Одесского ТЦК, который требовал 500 литров дизтоплива за снятие военнообязанного с розыска. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Требовал 500 литров дизтоплива за снятие с розыска - в Одесской области задержали работника ТЦК
Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители задержали в Одесской области сотрудника ТЦК, который за 500 литров дизтоплива снимал с розыска и способствовал бронированию военнообязанных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Взяточника разоблачили следователи следственного управления ГУНП Украины в Одесской области совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Как выяснило следствие, к начальнику одного из отделов Одесского территориального центра комплектования и социальной поддержки обратился заместитель руководителя критически важного предприятия, чтобы выяснить процедуру уплаты штрафа за мужчину, который находится в розыске по ТЦК и СП и которого он хочет трудоустроить к себе на предприятие.

Вместо этого военнослужащий сообщил, что поможет «решить вопрос» в обмен на талоны на 500 литров дизельного топлива, общая стоимость которых составляет почти 45 тысяч гривен. В случае же отказа предоставить вознаграждение делец сообщил о наступлении возможных негативных последствий для военнообязанного, связанных с его мобилизацией. Однако представитель критического предприятия сообщил об этом в правоохранительные органы, и сотрудники полиции и СБУ задокументировали преступление и пресекли противоправные действия фигуранта

- говорится в сообщении полиции.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение или несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, сопряженное с вымогательством).

Санкция предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним

Государственное бюро расследований проводит масштабную спецоперацию в более чем 100 ТЦК по всей Украине. Внимание сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации и превышении полномочий.

Евгений Устименко

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