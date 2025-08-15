Трамп покинул Белый дом для поездки на саммит с путиным на Аляску - СМИ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп покинул Белый дом для поездки на Аляску на саммит с владимиром путиным. Его возвращение в Вашингтон ожидается около 4 утра по местному времени.
Президент США Дональд Трамп покинул Белый дом для поездки на Аляску на саммит с главой кремля владимиром путиным и должен вернуться в Вашингтон около 4 утра по местному времени, сообщила журналистка CBS News Дженифер Джейкобс в X, пишет УНН.
Трамп покинул Белый дом для поездки на Аляску на встречу с путиным. Он должен вернуться в Вашингтон около 4 утра (по местному времени)
Трамп, как ожидается, вылетит с объединенной базы Эндрюс в Мэриленде.
Дополнение
Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.
По словам двух высокопоставленных чиновников администрации президента США, "ожидается, что Трамп расстелет красную дорожку после прибытия путина на объединенную авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу и планирует встретить российского лидера после прибытия".
Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и путиным на Аляске.
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.