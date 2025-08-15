Трамп покинув Білий дім для подорожі на саміт з путіним на Аляску - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп покинув Білий дім для подорожі на Аляску на саміт з главою кремля володимиром путіним і має повернутися до Вашингтона близько 4-ї ранку за місцевим часом, повідомила журналістка CBS News Дженіфер Джейкобс у X, пише УНН.
Трамп, як очікується, вилетить з об'єднаної бази Ендрюс у Меріленді.
Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.
За словами двох високопосадовців адміністрації президента США, "очікується, що Трамп розстелить червону доріжку після прибуття путіна на об'єднану авіабазу Елмендорф-Річардсон у п'ятницю і планує зустріти російського лідера після прибуття".
Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.
Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.