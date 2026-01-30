Трамп подал иск на 10 миллиардов долларов против Налоговой службы и Минфина США

$42.770.19
51.230.00
ukenru
23:28 • 4076 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 12184 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 12957 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 13712 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 18851 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 19456 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 31811 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 28594 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 32061 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 28624 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.6м/с
87%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЕС внес россию в "черный список" из-за рисков отмывания средств и готовит новые санкции29 января, 17:57 • 2866 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 7340 просмотра
Правительство выделило 800 млн грн на первый этап программы "СвітлоДІМ"29 января, 18:10 • 2496 просмотра
Сигналов от рф не было: в Киеве не знали о просьбе Трампа к путину прекратить обстрелы - журналист29 января, 18:28 • 2658 просмотра
Дрон, сигареты и лом цветных металлов: таможенники Буковины обнаружили на границе с Румынией контрабандуPhoto29 января, 18:56 • 2980 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 18850 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 15992 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 19875 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 80311 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 108417 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Венесуэла
Китай
Реклама
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 7374 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 9726 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 33203 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 59019 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 56089 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Financial Times
Фильм

Трамп подал иск на 10 миллиардов долларов против Налоговой службы и Минфина США

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

Дональд Трамп подал иск против Службы внутренних доходов и Министерства финансов на 10 миллиардов долларов из-за утечки его налоговых деклараций в 2019-2020 годах. Экс-президент обвиняет ведомства в неспособности защитить конфиденциальные данные и политически мотивированном преследовании.

Трамп подал иск на 10 миллиардов долларов против Налоговой службы и Минфина США

Президент США Дональд Трамп подал масштабный судебный иск против Службы внутренних доходов (IRS) и Министерства финансов, требуя компенсации в размере 10 миллиардов долларов. Причиной обращения в суд стала резонансная утечка его налоговых деклараций, которые были незаконно переданы медиа в 2019-2020 годах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Иск, поданный в федеральный суд Майами, обвиняет ведомства в неспособности защитить конфиденциальные данные налогоплательщика и "политически мотивированном" преследовании.

Власти Миннесоты подали в суд на администрацию Трампа из-за смертельной стрельбы25.01.26, 10:03 • 7510 просмотров

Юристы Трампа отмечают, что утечка информации стала результатом спланированной акции бывшего подрядчика IRS Чарльза Литтлджона, который ранее был приговорен к пяти годам заключения. В документе утверждается, что государственные структуры не внедрили надлежащих мер безопасности, что позволило злоумышленнику беспрепятственно получить доступ к финансовой отчетности тогдашнего президента и передать ее изданиям The New York Times и ProPublica. Администрация Трампа расценивает это как грубое нарушение приватности и федерального законодательства.

Демократы в Сенате США выдвинули ультиматум Трампу для предотвращения локдауна29.01.26, 02:39 • 21543 просмотра

Этот судебный шаг совпал по времени с решением Министерства финансов разорвать все контракты с консалтинговой фирмой Booz Allen Hamilton, где работал Литтлджон. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что аннулирование 31 контракта стоимостью 21 миллион долларов является необходимым шагом для восстановления доверия к государственным институтам. В настоящее время официальные представители IRS отказались комментировать детали иска, однако аналитики считают, что это дело может стать одним из самых дорогих в судебной истории отношений граждан с налоговыми органами США.

Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин30.01.26, 01:28 • 4078 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Государственный бюджет
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
The New York Times
Reuters
Дональд Трамп