Трамп подал иск на 10 миллиардов долларов против Налоговой службы и Минфина США

Президент США Дональд Трамп подал масштабный судебный иск против Службы внутренних доходов (IRS) и Министерства финансов, требуя компенсации в размере 10 миллиардов долларов. Причиной обращения в суд стала резонансная утечка его налоговых деклараций, которые были незаконно переданы медиа в 2019-2020 годах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Иск, поданный в федеральный суд Майами, обвиняет ведомства в неспособности защитить конфиденциальные данные налогоплательщика и "политически мотивированном" преследовании.

Власти Миннесоты подали в суд на администрацию Трампа из-за смертельной стрельбы

Юристы Трампа отмечают, что утечка информации стала результатом спланированной акции бывшего подрядчика IRS Чарльза Литтлджона, который ранее был приговорен к пяти годам заключения. В документе утверждается, что государственные структуры не внедрили надлежащих мер безопасности, что позволило злоумышленнику беспрепятственно получить доступ к финансовой отчетности тогдашнего президента и передать ее изданиям The New York Times и ProPublica. Администрация Трампа расценивает это как грубое нарушение приватности и федерального законодательства.

Демократы в Сенате США выдвинули ультиматум Трампу для предотвращения локдауна

Этот судебный шаг совпал по времени с решением Министерства финансов разорвать все контракты с консалтинговой фирмой Booz Allen Hamilton, где работал Литтлджон. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что аннулирование 31 контракта стоимостью 21 миллион долларов является необходимым шагом для восстановления доверия к государственным институтам. В настоящее время официальные представители IRS отказались комментировать детали иска, однако аналитики считают, что это дело может стать одним из самых дорогих в судебной истории отношений граждан с налоговыми органами США.

Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин