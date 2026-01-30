$42.770.19
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
21:40 • 7830 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн
29 січня, 19:28 • 10717 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 12273 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 16964 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 18629 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 30821 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 27884 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемір'я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 31476 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 28164 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Трамп подав позов на 10 мільярдів доларів проти Податкової служби та Мінфіну США

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Дональд Трамп подав позов проти Служби внутрішніх доходів та Міністерства фінансів на 10 мільярдів доларів через витік його податкових декларацій у 2019-2020 роках. Експрезидент звинувачує відомства у нездатності захистити конфіденційні дані та політично вмотивованому переслідуванні.

Трамп подав позов на 10 мільярдів доларів проти Податкової служби та Мінфіну США

Президент США Дональд Трамп подав масштабний судовий позов проти Служби внутрішніх доходів (IRS) та Міністерства фінансів, вимагаючи компенсації у розмірі 10 мільярдів доларів. Причиною звернення до суду став резонансний витік його податкових декларацій, які були незаконно передані медіа у 2019-2020 роках. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Позов, поданий у федеральний суд Маямі, звинувачує відомства у неспроможності захистити конфіденційні дані платника податків та "політично вмотивованому" переслідуванні.

Влада Міннесоти подала позов до суду проти адміністрації Трампа через смертельну стрілянину25.01.26, 10:03 • 7510 переглядiв

Юристи Трампа наголошують, що витік інформації став результатом спланованої акції колишнього підрядника IRS Чарльза Літтлджона, який раніше був засуджений до п'яти років ув'язнення. У документі стверджується, що державні структури не впровадили належних заходів безпеки, що дозволило зловмиснику безперешкодно отримати доступ до фінансової звітності тодішнього президента та передати її виданням The New York Times і ProPublica. Адміністрація Трампа розцінює це як грубе порушення приватності та федерального законодавства.

Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну29.01.26, 02:39 • 21512 переглядiв

Цей судовий крок збігся в часі з рішенням Міністерства фінансів розірвати всі контракти з консалтинговою фірмою Booz Allen Hamilton, де працював Літтлджон. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що анулювання 31 контракту вартістю 21 мільйон доларів є необхідним кроком для відновлення довіри до державних інституцій. Наразі офіційні представники IRS відмовилися коментувати деталі позову, проте аналітики вважають, що ця справа може стати однією з найдорожчих у судовій історії відносин громадян із податковими органами США.

Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит30.01.26, 01:28 • 2442 перегляди

Степан Гафтко

