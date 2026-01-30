Трамп подав позов на 10 мільярдів доларів проти Податкової служби та Мінфіну США
Київ • УНН
Дональд Трамп подав позов проти Служби внутрішніх доходів та Міністерства фінансів на 10 мільярдів доларів через витік його податкових декларацій у 2019-2020 роках. Експрезидент звинувачує відомства у нездатності захистити конфіденційні дані та політично вмотивованому переслідуванні.
Президент США Дональд Трамп подав масштабний судовий позов проти Служби внутрішніх доходів (IRS) та Міністерства фінансів, вимагаючи компенсації у розмірі 10 мільярдів доларів. Причиною звернення до суду став резонансний витік його податкових декларацій, які були незаконно передані медіа у 2019-2020 роках. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Позов, поданий у федеральний суд Маямі, звинувачує відомства у неспроможності захистити конфіденційні дані платника податків та "політично вмотивованому" переслідуванні.
Влада Міннесоти подала позов до суду проти адміністрації Трампа через смертельну стрілянину25.01.26, 10:03 • 7510 переглядiв
Юристи Трампа наголошують, що витік інформації став результатом спланованої акції колишнього підрядника IRS Чарльза Літтлджона, який раніше був засуджений до п'яти років ув'язнення. У документі стверджується, що державні структури не впровадили належних заходів безпеки, що дозволило зловмиснику безперешкодно отримати доступ до фінансової звітності тодішнього президента та передати її виданням The New York Times і ProPublica. Адміністрація Трампа розцінює це як грубе порушення приватності та федерального законодавства.
Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну29.01.26, 02:39 • 21512 переглядiв
Цей судовий крок збігся в часі з рішенням Міністерства фінансів розірвати всі контракти з консалтинговою фірмою Booz Allen Hamilton, де працював Літтлджон. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що анулювання 31 контракту вартістю 21 мільйон доларів є необхідним кроком для відновлення довіри до державних інституцій. Наразі офіційні представники IRS відмовилися коментувати деталі позову, проте аналітики вважають, що ця справа може стати однією з найдорожчих у судовій історії відносин громадян із податковими органами США.
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит30.01.26, 01:28 • 2442 перегляди