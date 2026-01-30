Трамп подав позов на 10 мільярдів доларів проти Податкової служби та Мінфіну США

Президент США Дональд Трамп подав масштабний судовий позов проти Служби внутрішніх доходів (IRS) та Міністерства фінансів, вимагаючи компенсації у розмірі 10 мільярдів доларів. Причиною звернення до суду став резонансний витік його податкових декларацій, які були незаконно передані медіа у 2019-2020 роках. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Позов, поданий у федеральний суд Маямі, звинувачує відомства у неспроможності захистити конфіденційні дані платника податків та "політично вмотивованому" переслідуванні.

Юристи Трампа наголошують, що витік інформації став результатом спланованої акції колишнього підрядника IRS Чарльза Літтлджона, який раніше був засуджений до п'яти років ув'язнення. У документі стверджується, що державні структури не впровадили належних заходів безпеки, що дозволило зловмиснику безперешкодно отримати доступ до фінансової звітності тодішнього президента та передати її виданням The New York Times і ProPublica. Адміністрація Трампа розцінює це як грубе порушення приватності та федерального законодавства.

Цей судовий крок збігся в часі з рішенням Міністерства фінансів розірвати всі контракти з консалтинговою фірмою Booz Allen Hamilton, де працював Літтлджон. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що анулювання 31 контракту вартістю 21 мільйон доларів є необхідним кроком для відновлення довіри до державних інституцій. Наразі офіційні представники IRS відмовилися коментувати деталі позову, проте аналітики вважають, що ця справа може стати однією з найдорожчих у судовій історії відносин громадян із податковими органами США.

