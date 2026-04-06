Трамп назвал предложение о 45-дневном прекращении огня значительным шагом, но «недостаточно хорошим»

Президент США Дональд Трамп назвал предложение о 45-дневном прекращении огня с Ираном "значительным шагом", но заявил, что оно "недостаточно хорошее", передает УНН со ссылкой на CNN.

"Они внесли предложение, и это значительное предложение. Это значительный шаг. Оно (предложение - ред.) недостаточно хорошее, но это очень значительный шаг", — сказал Трамп журналистам о проекте, предложенном странами, работающими над прекращением войны.

Трамп еще не подписался на план после предложения 45-дневного перемирия в войне с Ираном - СМИ

"Они сделали – сейчас они ведут переговоры, и они сделали очень значительный шаг. Посмотрим, что будет", - добавил он.

Комментарии Трампа прозвучали на ежегодном пасхальном катании яиц в Белом доме, где он также повторил, что иранское руководство теперь "гораздо умнее".

"Первый режим был свергнут, второй режим был свергнут. Теперь третья группа людей, с которыми мы имеем дело, не так радикализована, и мы считаем, что они на самом деле гораздо умнее", — сказал он.

Трамп резко пригрозил Ирану из-за Ормузского пролива и анонсировал "день ударов"

План прекращения огня был направлен Соединенным Штатам и Ирану поздно вечером в воскресенье и рассматривается как последняя попытка предотвратить массированные удары по иранским электростанциям и другой инфраструктуре, которыми угрожал Трамп, если Ормузский пролив останется заблокированным.