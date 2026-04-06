"Лукашенко станет законной целью" - военные оценили риски наступления на Украину из беларуси
Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения ЛуныVideo
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
Трамп назвал предложение о 45-дневном прекращении огня значительным шагом, но «недостаточно хорошим»

Президент США назвал план прекращения огня значительным шагом, но недостаточно хорошим. Документ должен предотвратить удары по иранской инфраструктуре.

Президент США Дональд Трамп назвал предложение о 45-дневном прекращении огня с Ираном "значительным шагом", но заявил, что оно "недостаточно хорошее", передает УНН со ссылкой на CNN.

"Они внесли предложение, и это значительное предложение. Это значительный шаг. Оно (предложение - ред.) недостаточно хорошее, но это очень значительный шаг", — сказал Трамп журналистам о проекте, предложенном странами, работающими над прекращением войны.

"Они сделали – сейчас они ведут переговоры, и они сделали очень значительный шаг. Посмотрим, что будет", - добавил он.

Комментарии Трампа прозвучали на ежегодном пасхальном катании яиц в Белом доме, где он также повторил, что иранское руководство теперь "гораздо умнее".

"Первый режим был свергнут, второй режим был свергнут. Теперь третья группа людей, с которыми мы имеем дело, не так радикализована, и мы считаем, что они на самом деле гораздо умнее", — сказал он.

План прекращения огня был направлен Соединенным Штатам и Ирану поздно вечером в воскресенье и рассматривается как последняя попытка предотвратить массированные удары по иранским электростанциям и другой инфраструктуре, которыми угрожал Трамп, если Ормузский пролив останется заблокированным.

