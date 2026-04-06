Трамп назвав пропозицію щодо 45-денного припинення вогню значним кроком, але "недостатньо добрим"

Президент США Дональд Трамп назвав пропозицію про 45-денне припинення вогню з Іраном "значним кроком", але заявив, що вона "недостатньо хороша", передає УНН із посиланням на CNN.

"Вони внесли пропозицію, і це значна пропозиція. Це значний крок. Вона (пропозиція - ред.) недостатньо хороше, але це дуже значний крок", — сказав Трамп журналістам про проєкт, запропонований країнами, які працюють над припиненням війни.

"Вони зробили – зараз вони ведуть переговори, і вони зробили дуже значний крок. Подивимося, що буде", - додав він.

Коментарі Трампа пролунали на щорічному великодньому катанні яєць у Білому домі, де він також повторив, що іранське керівництво тепер "набагато розумніше".

"Перший режим було повалено, другий режим було повалено. Тепер третя група людей, з якими ми маємо справу, не така радикалізована, і ми вважаємо, що вони насправді набагато розумніші", — сказав він.

План припинення вогню був направлений Сполученим Штатам та Ірану пізно ввечері в неділю і розглядається як остання спроба запобігти масованим ударам по іранських електростанціях та іншій інфраструктурі, якими загрожував Трамп, якщо Ормузька протока залишиться заблокованою.