Трамп меняет правила продажи оружия США: приоритет получат страны с высокими оборонными расходами
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который переориентирует продажу оружия на страны с более высокими оборонными расходами и стратегическим значением. Это ускорит поставки американского оружия союзникам и расширит производственные мощности США.
Детали
Отмечается, что указ предусматривает "значительный сдвиг в политике продажи оружия США" - в частности, отныне федеральные агентства должны отдавать приоритет зарубежным военным продажам партнерам, которые вложили значительные средства в собственные возможности самообороны и занимают важные позиции или находятся в ключевых географических регионах.
Этот шаг имеет целью ускорить поставки оружия американского производства союзникам, которое считается необходимым для региональной безопасности, одновременно используя иностранные закупки для расширения отечественных производственных мощностей.
В указе не упоминаются никакие страны, однако, как указывает издание, указ "будет способствовать оптимизации бюрократических процессов, включая усиленный мониторинг конечного использования и процедуры передачи третьим сторонам, чтобы уменьшить задержки и повысить прозрачность".
Напомним
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что США продолжат продавать оружие союзникам по НАТО для Украины, пока не будет заключено мирное соглашение.
