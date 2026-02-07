Трамп меняет правила продажи оружия США: приоритет получат страны с высокими оборонными расходами

$43.140.00
50.900.00
ukenru
20:45 • 2060 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
20:13 • 4120 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 13669 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 18856 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 18451 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 22837 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 34676 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 46922 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 41790 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 31716 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
92%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Разведка раскрыла попытку россии заключить сделку с США на 12 трлн долларов: Зеленский рассказал о "пакете дмитриева"7 февраля, 11:57 • 10239 просмотра
Атака рф по Запорожью и области: ранены 10 человек, уничтожен приют для собак, погибли животныеPhoto7 февраля, 12:10 • 5484 просмотра
Делают это, потому что понимают, что Украина не признает: Зеленский о требованиях рф признать Крым российским7 февраля, 12:21 • 5952 просмотра
Украина получила 300 генераторов на 417 тысяч евро от SECI: какие социальные объекты и города в приоритетеPhotoVideo7 февраля, 13:59 • 4996 просмотра
Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго17:17 • 5034 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 26134 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 47314 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 42420 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 44378 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 57227 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Биньямин Нетаньяху
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Днепропетровская область
Оман
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 15077 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 29231 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 31521 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 40444 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 43561 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Х-101

Трамп меняет правила продажи оружия США: приоритет получат страны с высокими оборонными расходами

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который переориентирует продажу оружия на страны с более высокими оборонными расходами и стратегическим значением. Это ускорит поставки американского оружия союзникам и расширит производственные мощности США.

Трамп меняет правила продажи оружия США: приоритет получат страны с высокими оборонными расходами

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который переориентирует список клиентов американского оружия в пользу стран с более высокими оборонными расходами и стратегическим значением в своем регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что указ предусматривает "значительный сдвиг в политике продажи оружия США" - в частности, отныне федеральные агентства должны отдавать приоритет зарубежным военным продажам партнерам, которые вложили значительные средства в собственные возможности самообороны и занимают важные позиции или находятся в ключевых географических регионах.

Этот шаг имеет целью ускорить поставки оружия американского производства союзникам, которое считается необходимым для региональной безопасности, одновременно используя иностранные закупки для расширения отечественных производственных мощностей.

- говорится в статье.

В указе не упоминаются никакие страны, однако, как указывает издание, указ "будет способствовать оптимизации бюрократических процессов, включая усиленный мониторинг конечного использования и процедуры передачи третьим сторонам, чтобы уменьшить задержки и повысить прозрачность".

Напомним

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что США продолжат продавать оружие союзникам по НАТО для Украины, пока не будет заключено мирное соглашение.

У США есть оружие, которое уничтожит все благодаря одной ракете - Трамп21.01.26, 16:15 • 12626 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Белый дом
НАТО
Украина